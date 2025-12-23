Concert de l’Epiphanie, Marmoutier
Concert de l’Epiphanie, Marmoutier dimanche 4 janvier 2026.
Concert de l’Epiphanie
Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-04 16:00:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Plateau au profit de l’association des Blouses Roses. .
Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 61 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de l’Epiphanie Marmoutier a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région