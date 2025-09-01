Concert de l’Epiphanie Vogelgrun

Concert de l’Epiphanie Vogelgrun samedi 3 janvier 2026.

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-01-03 15:00:00

fin : 2026-01-04

2026-01-03 2026-01-04

Encore mieux que le concert du Nouvel An à la télé celui en live, à Art’Rhena ! Pour bien démarrer l’année, l’Orchestre symphonique Chüt est de retour le temps d’un week-end à Art’Rhena et proposera son traditionnel Concert de l’Épiphanie avec les plus belles pages de musique classique.

Entre grandes pièces intemporelles et revisites symphoniques de chansons modernes, l’Orchestre Chüt emmènera le public pour un voyage musical de Paris à Séville, avec de nombreuses surprises. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

