Concert de l’Equinoxe

38 Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le Concert de l'Équinoxe propose une soirée musicale organisée par l'association Livr'Et Vous

Le Concert de l'Équinoxe propose une soirée musicale organisée par l'association Livr'Et Vous. Plusieurs concerts se succèdent sur scène pour offrir un voyage à travers différents univers musicaux allant du jazz et du funk aux répertoires choraux et aux influences folk rock et pop. Cette rencontre artistique rassemble musiciens et chanteurs autour d'un moment convivial et festif ouvert à tous les publics.

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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 89 43 81 67

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English :

The Concert de l'Équinoxe offers a musical evening organized by the association Livr'Et Vous

L’événement Concert de l’Equinoxe Prayssac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT CVL Vignoble