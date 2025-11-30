Concert de l’Espérance (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde
Concert de l’Espérance (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde dimanche 30 novembre 2025.
Concert de l’Espérance (Espace Jean-Paul Escande)
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Organisé par Secours Catholique.
Participation libre. .
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 49 07 29
English : Concert de l’Espérance (Espace Jean-Paul Escande)
German : Concert de l’Espérance (Espace Jean-Paul Escande)
Italiano :
Espanol : Concert de l’Espérance (Espace Jean-Paul Escande)
L’événement Concert de l’Espérance (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-08 par Brive Tourisme