Concert de l’été « ABS Trio » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne 18 juillet 2025 20:00

Calvados

Concert de l’été « ABS Trio » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Pour les concerts de l’été, ce vendredi soir, retrouvez le groupe « ABS Trio » groupe qui propose un cocktail unique de pop rock folk, rhythm and blues festif. Accès libre et restauration sur place dès 20h.

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11

English : Concert de l’été « ABS Trio » à l’étape en forêt

For the summer concerts, this Friday evening, enjoy the « ABS Trio » group, offering a unique cocktail of pop rock folk and festive rhythm and blues. Free admission and on-site catering from 8pm.

German : Concert de l’été « ABS Trio » à l’étape en forêt

Für die Sommerkonzerte an diesem Freitagabend treffen Sie auf die Gruppe « ABS Trio » Gruppe, die einen einzigartigen Cocktail aus Pop-Rock-Folk, festlichem Rhythm and Blues anbietet. Freier Eintritt und Verpflegung vor Ort ab 20 Uhr.

Italiano :

Per quanto riguarda i concerti estivi, questo venerdì sera potrete assistere all’ABS Trio, un gruppo che propone un cocktail unico di pop rock folk e di festoso rhythm and blues. Ingresso libero e ristorazione in loco a partire dalle 20.00.

Espanol :

En cuanto a los conciertos de verano, este viernes por la noche podrá ver al ABS Trio, un grupo que ofrece un cóctel único de pop rock folk y rhythm and blues festivo. Entrada gratuita y catering a partir de las 20.00 h.

