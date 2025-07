Concert de l’été Chapelle de Pouey-Laün Arrens-Marsous

Concert de l’été Chapelle de Pouey-Laün Arrens-Marsous samedi 2 août 2025.

Concert de l’été

Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-08-02 20:30:00

2025-08-02

Musique classique avec Xavier BRESSY au piano et ses amis.

English :

Classical music with Xavier BRESSY on piano and friends.

German :

Klassische Musik mit Xavier BRESSY am Klavier und seinen Freunden.

Italiano :

Musica classica con Xavier BRESSY al pianoforte e i suoi amici.

Espanol :

Música clásica con Xavier BRESSY al piano y sus amigos.

