Concert de l’été au Château de La Bussière La Bussière dimanche 20 juillet 2025.

35 Rue du Château La Bussière Loiret

Tarif : – – 13 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-07-20 18:30:00

fin : 2025-07-20 20:30:00

2025-07-20

Quand la musique et le patrimoine se rejoignent. Concert au château de La Bussière

Le dimanche 20 juillet à 18h30, nous aurons le plaisir de recevoir et d’écouter le quatuor Nina qui accompagne Pierre Makarenko au hautbois. Une belle soirée musicale en perspective dans le cadre enchanteur du château de La Bussière .

35 Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 50 55 63 68 contact@chateau-de-la-bussiere.com

When music and heritage meet. Concert at Château de La Bussière

Wenn Musik und Kulturerbe zusammenkommen. Konzert im Schloss La Bussière

Quando musica e patrimonio si incontrano. Concerto al Castello di La Bussière

Cuando la música y el patrimonio se encuentran. Concierto en el castillo de La Bussière

