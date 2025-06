Concert de l’été « Forcat’s » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne 11 juillet 2025 20:00

Calvados

Concert de l’été « Forcat’s » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados

Début : 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Pour les concerts de l’été, ce vendredi soir, retrouvez le groupe « Forcat’s » groupe Normand de reprises françaises et internationales, d’inspiration rock. Accès libre et restauration sur place dès 20h.

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11

English : Concert de l’été « Forcat’s » à l’étape en forêt

For our summer concerts this Friday evening, we’re delighted to welcome « Forcat’s », a rock-inspired cover band from Normandy performing French and international covers. Free admission and on-site catering from 8pm.

German : Concert de l’été « Forcat’s » à l’étape en forêt

Für die Sommerkonzerte an diesem Freitagabend treffen Sie auf die Gruppe « Forcat’s », eine normannische Gruppe, die französische und internationale Coversongs mit Rockinspiration spielt. Freier Eintritt und Verpflegung vor Ort ab 20 Uhr.

Italiano :

Per quanto riguarda i concerti estivi, questo venerdì sera potrete ascoltare il gruppo normanno « Forcat’s », una cover band francese e internazionale di ispirazione rock. Ingresso libero e ristorazione in loco a partire dalle 20.00.

Espanol :

En cuanto a los conciertos de verano, este viernes por la noche podrá ver al grupo normando « Forcat’s », una banda de covers franceses e internacionales inspirada en el rock. Entrada gratuita y catering a partir de las 20:00.

