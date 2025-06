Concert de l’été « Kick out the Jam » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne 4 juillet 2025 20:00

Concert de l'été « Kick out the Jam » à l'étape en forêt Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados

2025-07-04 20:00:00

2025-07-04

2025-07-04

Pour la première des concerts de l’été, ce vendredi soir, retrouvez le groupe Kick out the Jam, qui vous fera voyager dans les années 50, 60 et 70 avec les reprises de grands classiques du rock Accès libre et restauration sur place dès 20h.

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11

English : Concert de l’été « Kick out the Jam » à l’étape en forêt

This Friday evening, this band will take you back to the 50s, 60s and 70s and relive the history of rock.

German : Concert de l’été « Kick out the Jam » à l’étape en forêt

Diesen Freitagabend gibt es ein Wiedersehen mit dieser Band, die Sie auf eine Reise in die 50er, 60er und 70er Jahre mitnimmt und die ganze Geschichte des Rocks wieder aufleben lässt.

Italiano :

Per il primo concerto dell’estate, questo venerdì sera, il gruppo Kick out the Jam vi riporterà negli anni ’50, ’60 e ’70 con le sue cover di classici del rock. Ingresso libero e cibo in loco a partire dalle 20.00.

Espanol :

Para el primer concierto del verano, este viernes por la noche, el grupo Kick out the Jam te transportará a los años 50, 60 y 70 con sus versiones de clásicos del rock. Entrada gratuita y comida en el recinto a partir de las 20.00 h.

