Concert de l’été Salle Nuit de Noces Lannilis

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour ce grand concert de l’été, Nuit de Noces a invité deux groupes le trio francilien Art&Muss et le quatuor finistérien Lost Ribin’s. Des compositions originales et des reprises pop/rock vitaminées pour la soirée festive qui clôturera la saison ! .

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

L’événement Concert de l’été Lannilis a été mis à jour le 2025-08-29 par OT PAYS DES ABERS