Concert de l’été « Les Crieurs de Lune » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne 8 août 2025 20:00

Calvados

Concert de l’été « Les Crieurs de Lune » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 20:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Pour les concerts de l’été, ce vendredi soir, retrouvez le groupe « Les Crieurs de Lune » groupe de chansons françaises, textes poétiques et énergie lunaire ! Accès libre et restauration sur place dès 20h.

Pour les concerts de l’été, ce vendredi soir, retrouvez le groupe « Les Crieurs de Lune » groupe de chansons françaises, textes poétiques et énergie lunaire ! Accès libre et restauration sur place dès 20h. .

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11

English : Concert de l’été « Les Crieurs de Lune » à l’étape en forêt

For the summer concerts, this Friday evening, join the group « Les Crieurs de Lune », a group of French songs, poetic lyrics and lunar energy! Free admission and on-site catering from 8pm.

German : Concert de l’été « Les Crieurs de Lune » à l’étape en forêt

Für die Sommerkonzerte an diesem Freitagabend treffen Sie auf die Gruppe « Les Crieurs de Lune », eine Gruppe mit französischen Chansons, poetischen Texten und lunarer Energie! Freier Zugang und Verpflegung vor Ort ab 20 Uhr.

Italiano :

Per i concerti estivi, questo venerdì sera, trovate il gruppo « Les Crieurs de Lune », un gruppo di canzoni francesi, testi poetici ed energia lunare! Ingresso libero e ristorazione in loco dalle 20.00.

Espanol :

En el marco de los conciertos de verano, este viernes por la noche le espera el grupo « Les Crieurs de Lune », ¡canción francesa, letras poéticas y energía lunar! Entrada gratuita y restauración in situ a partir de las 20.00 h.

L’événement Concert de l’été « Les Crieurs de Lune » à l’étape en forêt Noues de Sienne a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie