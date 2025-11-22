Concert de Levony Jake Folk rock Café de La Forge Guillac
Concert de Levony Jake Folk rock
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Levony Jake est un guitariste chanteur qui à travers le rock et la folk chante son univers poétique parlant d’amour. A 20h30. .
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
L’événement Concert de Levony Jake Folk rock Guillac a été mis à jour le 2025-10-31 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande