Concert de l’Harmonie à la chapelle des Templiers Malleyrand Yvrac-et-Malleyrand 5 juillet 2025 07:00

Charente

Concert de l’Harmonie à la chapelle des Templiers Malleyrand Chapelle des Templiers Yvrac-et-Malleyrand Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Concert de l’Harmonie d’Angoulême à la chapelle des Templiers à Malleyrand.

.

Malleyrand Chapelle des Templiers

Yvrac-et-Malleyrand 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 00 55

English :

Concert by the Harmonie d’Angoulême at the Chapelle des Templiers in Malleyrand.

German :

Konzert der Harmonie d’Angoulême in der Templerkapelle in Malleyrand.

Italiano :

Concerto dell’Harmonie d’Angoulême alla Chapelle des Templiers di Malleyrand.

Espanol :

Concierto de la Harmonie d’Angoulême en la Chapelle des Templiers de Malleyrand.

L’événement Concert de l’Harmonie à la chapelle des Templiers Yvrac-et-Malleyrand a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord