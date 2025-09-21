Concert de l’Harmonie Antiboise Kiosque Antibes

Concert de l’Harmonie Antiboise Kiosque Antibes dimanche 21 septembre 2025.

Concert de l’Harmonie Antiboise Dimanche 21 septembre, 11h00 Kiosque Alpes-Maritimes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

L’Harmonie Antiboise a été créé en 1873, et devient une association loi 1901 le 22 octobre 1932.

Kiosque Place Nationale, Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une heure de concert sur le kiosque de la Place Nationale. Au programme, musiques populaires, bandes originales de film etc… Journées Européennes du Patrimoine Antibes

© L’Harmonie Antiboise