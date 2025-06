Concert de l’Harmonie avec Spaichingen Sallanches 28 juin 2025 07:00

Haute-Savoie

Concert de l’Harmonie avec Spaichingen place grenette Sallanches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : 2025-06-28

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Dans le cadre du Festival des musiques du Faucigny, nous accueillerons l’harmonie de Spaïchingen et, nous vous proposerons un concert commun sous la grenette le samedi 28 juin à 20h30.

place grenette

Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes max.saxo74@gmail.com

English :

As part of the Faucigny Music Festival, we will be welcoming the Spaïchingen wind band for a joint concert under the Grenette on Saturday June 28 at 8.30pm.

German :

Im Rahmen des Musikfestivals von Faucigny empfangen wir die Harmonie von Spaïchingen und bieten Ihnen am Samstag, den 28. Juni um 20.30 Uhr ein gemeinsames Konzert unter der Grenette.

Italiano :

Nell’ambito del Festival musicale di Faucigny, sabato 28 giugno alle 20.30 accoglieremo il gruppo di fiati di Spaïchingen per un concerto comune sotto la Grenette.

Espanol :

En el marco del Festival de Música de Faucigny, recibiremos a la banda de viento de Spaïchingen para un concierto conjunto bajo la Grenette el sábado 28 de junio a las 20:30 h.

L’événement Concert de l’Harmonie avec Spaichingen Sallanches a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Sallanches