Concert de l’Harmonie Caecilia d’Echery – Sainte-Marie-aux-Mines, 17 mai 2025 20:30, Sainte-Marie-aux-Mines.

Haut-Rhin

Concert de l’Harmonie Caecilia d’Echery Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Venez célébrer la musique lors d’une soirée inoubliable au cœur du Val d’Argent, une expérience qui enchantera les amateurs de musique !

L’Harmonie Caecilia d’Echery vous invite à un moment musical d’exception dans le cadre enchanteur de l’église de Saint-Pierre-sur-l’Hâte.

Ce concert réunira les musiciens de l’harmonie pour un programme riche et varié, placé sous le signe du partage et de l’émotion.

En invité d’honneur, le quintette de cuivres Beatus apportera sa touche virtuose et chaleureuse à cette soirée, pour un dialogue harmonieux entre ensembles.

Une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine musical local dans un cadre empreint de spiritualité et d’acoustique remarquable.

Entrée libre Plateau .

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 64 30

English :

Come and celebrate music in an unforgettable evening in the heart of Val d’Argent, an experience that’s sure to delight music lovers!

German :

Feiern Sie die Musik an einem unvergesslichen Abend im Herzen des Val d’Argent ein Erlebnis, das alle Musikliebhaber begeistern wird!

Italiano :

Venite a celebrare la musica in una serata indimenticabile nel cuore della Val d’Argent, un’esperienza che farà la gioia degli amanti della musica!

Espanol :

Venga a celebrar la música durante una velada inolvidable en el corazón del Val d’Argent, ¡una experiencia que hará las delicias de los melómanos!

L’événement Concert de l’Harmonie Caecilia d’Echery Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme du Val d’Argent