Concert de l’Harmonie Chablaisienne de Thonon et du Léman Château de Ripaille Thonon-les-Bains

Concert de l’Harmonie Chablaisienne de Thonon et du Léman Dimanche 21 septembre, 15h00 Château de Ripaille Haute-Savoie

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’Harmonie Chablaisienne vous propose un florilège de son répertoire allant de la musique classique à la variété.

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

L'Harmonie Chablaisienne vous propose un florilège de son répertoire allant de la musique classique à la variété.

