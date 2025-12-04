Concert de l’Harmonie de Biarritz Itsas Soinua Rue Saint-Martin Biarritz
Concert de l’Harmonie de Biarritz Itsas Soinua Rue Saint-Martin Biarritz mardi 30 décembre 2025.
Concert de l’Harmonie de Biarritz Itsas Soinua
Rue Saint-Martin Eglise Saint-Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
L’Harmonie de Biarritz Itsas Soinua investit l’église Saint-Martin pour vous proposer un concert électrique et rayonnant. .
Rue Saint-Martin Eglise Saint-Martin Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Concert de l’Harmonie de Biarritz Itsas Soinua
L’événement Concert de l’Harmonie de Biarritz Itsas Soinua Biarritz a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Biarritz