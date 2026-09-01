Concert de l’Harmonie de Brioude Sous-Préfecture de Brioude Brioude

Informations pratiques

Brioude

Concert de l’Harmonie de Brioude

Sous-Préfecture de Brioude 4 rue du quatorze juillet Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Harmonie de Brioude vous invite à partager un moment musical

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Sous-Préfecture de Brioude 4 rue du quatorze juillet Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

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English :

The Brioude Harmony Band invites you to %E0 share a musical moment

L’événement Concert de l’Harmonie de Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne