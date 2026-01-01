Concert de l’Harmonie de La Ciotat Salle Paul Eluard La Ciotat

Concert de l’Harmonie de La Ciotat

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 17h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

L’harmonie de La Ciotat existe depuis 150 ans. Elle regroupe musiciens amateurs et professionnels de tous âges.

La direction musicale est assurée par Karine Verdu, également cheffe de chœur de la chorale Citharista.

Le programme de ce concert d’ouverture de la Semaine du Son à La Ciotat promet d’être varié et d’apporter de bonnes vibrations ! .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The La Ciotat Harmony has been in existence for 150 years. It brings together amateur and professional musicians of all ages.

Karine Verdu, who is also the choir director of the Citharista choir, is responsible for musical direction.

