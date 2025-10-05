Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque avenue de la Mairie Cambo-les-Bains
Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque
avenue de la Mairie Place de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
L’Harmonie compte une trentaine de membres de tout âge, dont la plupart est issue de l’école de musique de Cambo-les-Bains. Le répertoire est varié afin de satisfaire public et musiciens. .
