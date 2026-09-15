Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque avenue de la Mairie Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque

avenue de la Mairie Place de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Retrouvez l’Harmonie de Cambo-les-Bains pour un concert gratuit.

Depuis 1896, l’Harmonie de Cambo fait vibrer Cambo-les-Bains et ses environs avec une trentaine de musiciens bénévoles de 10 à 70 ans. Dirigée par un chef d’orchestre, elle propose un répertoire éclectique : musiques de films, comédies musicales, rock basque, rythmes espagnols ou latino-américains, sans oublier le classique.

Concerts d’été, fêtes locales, Fête du gâteau basque, Noël… chaque rendez-vous est une invitation à partager énergie, émotion et convivialité.

Plus qu’un orchestre, l’Harmonie est une aventure humaine et un moteur culturel : une musique vivante, accessible et fédératrice, qui rassemble toutes les générations. .

avenue de la Mairie Place de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque

L’événement Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains