Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque avenue de la Mairie Cambo-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · avenue de la Mairie · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque
avenue de la Mairie Place de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Retrouvez l’Harmonie de Cambo-les-Bains pour un concert gratuit.
Depuis 1896, l’Harmonie de Cambo fait vibrer Cambo-les-Bains et ses environs avec une trentaine de musiciens bénévoles de 10 à 70 ans. Dirigée par un chef d’orchestre, elle propose un répertoire éclectique : musiques de films, comédies musicales, rock basque, rythmes espagnols ou latino-américains, sans oublier le classique.
Concerts d’été, fêtes locales, Fête du gâteau basque, Noël… chaque rendez-vous est une invitation à partager énergie, émotion et convivialité.
Plus qu’un orchestre, l’Harmonie est une aventure humaine et un moteur culturel : une musique vivante, accessible et fédératrice, qui rassemble toutes les générations. .
avenue de la Mairie Place de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque
L’événement Concert de l’harmonie de la Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains 15 septembre 2026
- Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains 15 septembre 2026
- L’Atelier Découverte de la Ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains 15 septembre 2026
- Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains 15 septembre 2026
- Marché à la brocante Cambo-les-Bains 16 septembre 2026