Concert de l’Harmonie de l’Orbe et de l’Union Musicale Morézienne Salle de la Tourbière Bois-d’Amont

Concert de l’Harmonie de l’Orbe et de l’Union Musicale Morézienne Salle de la Tourbière Bois-d’Amont samedi 22 novembre 2025.

Concert de l’Harmonie de l’Orbe et de l’Union Musicale Morézienne

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 20:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Concert de l’Harmonie de l’Orbe et de l’Union Musicale Morézienne .

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 98 80 21 union.instrumentale.bda@gmail.com

English : Concert de l’Harmonie de l’Orbe et de l’Union Musicale Morézienne

German : Concert de l’Harmonie de l’Orbe et de l’Union Musicale Morézienne

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de l’Harmonie de l’Orbe et de l’Union Musicale Morézienne Bois-d’Amont a été mis à jour le 2025-10-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses