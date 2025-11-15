Concert de l’Harmonie de Pagny Irlande Rue Jules Ferry Dieulouard
Concert de l’Harmonie de Pagny Irlande Rue Jules Ferry Dieulouard samedi 15 novembre 2025.
Concert de l’Harmonie de Pagny Irlande
Rue Jules Ferry Centre Socio Culturel Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
La Société Musicale de Pagny vous invite à un concert sous le thème de l’Irlande
Samedi 15 novembre à 20h30, les musiciens vous présenteront un répertoire 100% irlandais, et accueilleront en seconde partie le duo Pick & Bow, reconnu pour son univers mêlant guitare et violon autour des musiques folk & traditionnelles.
Participation libre au profit d’une œuvre caritative l’occasion de profiter d’un bon moment musical, tout en soutenant une cause solidaire.Tout public
Rue Jules Ferry Centre Socio Culturel Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 65 51 11 smp54@hotmail.fr
English :
The Société Musicale de Pagny invites you to an Irish-themed concert
Saturday November 15 at 8:30 pm, the musicians will present a 100% Irish repertoire, with Pick & Bow in the second half, a duo renowned for their blend of guitar and fiddle in folk and traditional music.
Free participation in aid of charity: an opportunity to enjoy a good musical moment, while supporting a worthy cause.
German :
Die Société Musicale de Pagny lädt Sie zu einem Konzert unter dem Motto Irland ein
Am Samstag, den 15. November um 20:30 Uhr präsentieren die Musiker ein 100% irisches Repertoire und begrüßen im zweiten Teil das Duo Pick & Bow, das für sein Universum aus Gitarre und Geige rund um folkige & traditionelle Musik bekannt ist.
Der Eintritt ist frei und wird für einen wohltätigen Zweck gespendet: Die Gelegenheit, einen schönen musikalischen Moment zu genießen und gleichzeitig eine solidarische Sache zu unterstützen.
Italiano :
La Société Musicale de Pagny vi invita a un concerto sul tema dell’Irlanda
Sabato 15 novembre alle 20.30, i musicisti proporranno un repertorio al 100% irlandese, con il duo Pick & Bow nella seconda parte, rinomato per la sua miscela di chitarra e violino con musica folk e tradizionale.
Ingresso libero a scopo benefico: un’occasione per ascoltare della buona musica e sostenere una giusta causa.
Espanol :
La Société Musicale de Pagny le invita a un concierto sobre el tema de Irlanda
El sábado 15 de noviembre a las 20.30 h, los músicos interpretarán un repertorio 100% irlandés, con el dúo Pick & Bow en la segunda parte. Son famosos por su mezcla de guitarra y violín con música folk y tradicional.
Entrada gratuita a beneficio de una organización benéfica: una oportunidad para disfrutar de buena música mientras se apoya una buena causa.
