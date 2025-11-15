Concert de l’Harmonie de Pagny Irlande Rue Jules Ferry Dieulouard

Concert de l’Harmonie de Pagny Irlande

Rue Jules Ferry Centre Socio Culturel Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La Société Musicale de Pagny vous invite à un concert sous le thème de l’Irlande

Samedi 15 novembre à 20h30, les musiciens vous présenteront un répertoire 100% irlandais, et accueilleront en seconde partie le duo Pick & Bow, reconnu pour son univers mêlant guitare et violon autour des musiques folk & traditionnelles.

Participation libre au profit d’une œuvre caritative l’occasion de profiter d’un bon moment musical, tout en soutenant une cause solidaire.Tout public

.

Rue Jules Ferry Centre Socio Culturel Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 65 51 11 smp54@hotmail.fr

English :

The Société Musicale de Pagny invites you to an Irish-themed concert

Saturday November 15 at 8:30 pm, the musicians will present a 100% Irish repertoire, with Pick & Bow in the second half, a duo renowned for their blend of guitar and fiddle in folk and traditional music.

Free participation in aid of charity: an opportunity to enjoy a good musical moment, while supporting a worthy cause.

German :

Die Société Musicale de Pagny lädt Sie zu einem Konzert unter dem Motto Irland ein

Am Samstag, den 15. November um 20:30 Uhr präsentieren die Musiker ein 100% irisches Repertoire und begrüßen im zweiten Teil das Duo Pick & Bow, das für sein Universum aus Gitarre und Geige rund um folkige & traditionelle Musik bekannt ist.

Der Eintritt ist frei und wird für einen wohltätigen Zweck gespendet: Die Gelegenheit, einen schönen musikalischen Moment zu genießen und gleichzeitig eine solidarische Sache zu unterstützen.

Italiano :

La Société Musicale de Pagny vi invita a un concerto sul tema dell’Irlanda

Sabato 15 novembre alle 20.30, i musicisti proporranno un repertorio al 100% irlandese, con il duo Pick & Bow nella seconda parte, rinomato per la sua miscela di chitarra e violino con musica folk e tradizionale.

Ingresso libero a scopo benefico: un’occasione per ascoltare della buona musica e sostenere una giusta causa.

Espanol :

La Société Musicale de Pagny le invita a un concierto sobre el tema de Irlanda

El sábado 15 de noviembre a las 20.30 h, los músicos interpretarán un repertorio 100% irlandés, con el dúo Pick & Bow en la segunda parte. Son famosos por su mezcla de guitarra y violín con música folk y tradicional.

Entrada gratuita a beneficio de una organización benéfica: una oportunidad para disfrutar de buena música mientras se apoya una buena causa.

