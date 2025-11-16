Concert de l’Harmonie de Pagny Irlande Eglise Saint Martin Pagny-sur-Moselle

Concert de l’Harmonie de Pagny Irlande

La Société Musicale de Pagny vous invite à un concert sous le thème de l’Irlande

Dimanche 16 novembre à l’église Saint Martin de Pagny-sur-Moselle, place à Volivent, un ensemble de Flûte traversière, Nyckelharpa et guitare, jouant de la musique folk traditionnelle, des compositions et des reprises.

Participation libre au profit d’une œuvre caritative l’occasion de profiter d’un bon moment musical, tout en soutenant une cause solidaire.Tout public

Eglise Saint Martin 1 rue Adolphe Thierry Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 65 51 11 smp54@hotmail.fr

English :

The Société Musicale de Pagny invites you to an Irish-themed concert

On Sunday November 16, at Saint Martin church in Pagny-sur-Moselle, Volivent, an ensemble of flute, Nyckelharpa and guitar, will play traditional folk music, compositions and covers.

Free participation in aid of charity: an opportunity to enjoy a good musical moment, while supporting a worthy cause.

German :

Die Société Musicale de Pagny lädt Sie zu einem Konzert unter dem Motto Irland ein

Am Sonntag, den 16. November in der Kirche Saint Martin in Pagny-sur-Moselle ist Platz für Volivent, ein Ensemble mit Querflöte, Nyckelharpa und Gitarre, das traditionelle Volksmusik, Kompositionen und Coverversionen spielt.

Der Eintritt ist frei und wird für einen wohltätigen Zweck gespendet: Die Gelegenheit, einen schönen musikalischen Moment zu genießen und gleichzeitig eine solidarische Sache zu unterstützen.

Italiano :

La Société Musicale de Pagny vi invita a un concerto sul tema dell’Irlanda

Domenica 16 novembre, presso la chiesa di Saint Martin a Pagny-sur-Moselle, Volivent, un ensemble di flauto, Nyckelharpa e chitarra, suonerà musica folk tradizionale, composizioni e cover.

Ingresso libero a scopo benefico: un’occasione per godersi un bel momento musicale e sostenere una causa meritevole.

Espanol :

La Société Musicale de Pagny le invita a un concierto sobre el tema de Irlanda

El domingo 16 de noviembre, en la iglesia de Saint Martin de Pagny-sur-Moselle, Volivent, un conjunto de flauta, nyckelharpa y guitarra, interpretará música folclórica tradicional, composiciones y versiones.

Entrada gratuita a beneficio de una asociación benéfica: una oportunidad para disfrutar de un buen momento musical al tiempo que se apoya una causa benéfica.

