Concert de l'harmonie de Saint-Mihiel et de la fanfare de Thierville
Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel
29 juin 2025 15:30

Meuse

Concert de l’harmonie de Saint-Mihiel et de la fanfare de Thierville Espace culturel des Avrils Avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 15:30:00

2025-06-29

Concert de l’orchestre d’harmonie de Saint-Mihiel, ainsi que de la fanfare du 1er Régiment de Chasseurs de Thierville-sur-Meuse.Tout public

Espace culturel des Avrils Avenue du Général de Gaulle

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

English :

Concert by the Saint-Mihiel wind band and the brass band of the 1st Regiment of Chasseurs from Thierville-sur-Meuse.

German :

Konzert des Blasorchesters von Saint-Mihiel sowie der Blaskapelle des 1. Jägerregiments von Thierville-sur-Meuse.

Italiano :

Concerto della banda di Saint-Mihiel e della banda di ottoni del 1° Reggimento di Chasseurs di Thierville-sur-Meuse.

Espanol :

Concierto de la banda de viento de Saint-Mihiel y de la banda de música del 1er Regimiento de Cazadores de Thierville-sur-Meuse.

