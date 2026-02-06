Concert de l’Harmonie de Vivy Vivy

Concert de l’Harmonie de Vivy

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-15

L’Harmonie de Vivy vous propose d’embarquer dans un voyage musical au fil du temps à l’occasion de son concert de printemps.

De l’Antiquité à l’époque contemporaine en passant par le Moyen Age et les temps modernes, les musiciens et musiciennes de l’Harmonie de Vivy vous proposent un voyage qui retrace l’évolution de la musique. Cette année, l’Harmonie de Vivy a le plaisir d’associer les enfants de l’école du Sacré Cœur de Vivy à l’élaboration des textes de présentation des morceaux qui sont interprétés.

L’Harmonie de Vivy reçoit l’Harmonie Municipale de Bourgueil le samedi soir et l’Orchestre Seven Nights le dimanche après-midi.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 14 mars 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 15 mars 2026 à partir de 15h. .

Rue des Douves Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 50 41 sec.harmoniedevivy@orange.fr

The Harmonie de Vivy takes you on a musical journey through time at its spring concert.

