Concert de l’Harmonie des Lacs Église Saint-Martin Biscarrosse

Église Saint-Martin Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Représentation de l’Harmonie des Lacs de Biscarrosse à l’occasion de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens (22 novembre)

Interprétation de morceaux de musique variés, dont certains avec l’orchestre de l’école de musique de Biscarrosse, avec comme invités pour l’occasion les harmonies de Parentis et Sanguinet. .

Église Saint-Martin Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine harmoniedeslacs40@gmail.com

