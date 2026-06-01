Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Ussy vendredi 19 juin 2026.

Ussy

Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise

Salle multi-activités Ussy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert de l’harmonie du Pays de Falaise à la salle multi-activités de Ussy

19h30 Pique-nique concert avec le Big-Bang

20h30 Concert de l’Harmonie

Libre participation, apporter son panier repas

Concert de l’harmonie du Pays de Falaise à la salle multi-activités de Ussy

19h30 Pique-nique concert avec le Big-Bang

20h30 Concert de l’Harmonie

Libre participation, apporter son panier repas .

Salle multi-activités Ussy 14420 Calvados Normandie +33 2 31 20 89 00

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English : Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise

Concert by the Pays de Falaise brass band at the Salle multi-activités in Ussy:

7.30pm: Picnic concert with the Big-Bang

8.30pm: Concert by the Harmonie

Free participation, bring your own packed lunch

L’événement Concert de l’Harmonie du Pays de Falaise Ussy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Falaise Suisse Normande