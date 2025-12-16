Concert de l’Harmonie Echo du Hohnack Walbach
Concert de l’Harmonie Echo du Hohnack Walbach samedi 28 mars 2026.
Concert de l’Harmonie Echo du Hohnack
2b rue de la gare Walbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’Harmonie Echo du Hohnack vous accueille dans la salle des fêtes pour son concert annuel.
L’Harmonie Echo du Hohnack vous accueille dans la salle des fêtes pour son concert annuel. .
2b rue de la gare Walbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 45 84 91 ecoledemusique.echoduhohnack@gmail.com
English :
The Harmonie Echo du Hohnack welcomes you to the village hall for its annual concert.
L’événement Concert de l’Harmonie Echo du Hohnack Walbach a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Colmar