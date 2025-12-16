Concert de l’Harmonie Echo du Hohnack

2b rue de la gare Walbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Harmonie Echo du Hohnack vous accueille dans la salle des fêtes pour son concert annuel.

L’Harmonie Echo du Hohnack vous accueille dans la salle des fêtes pour son concert annuel. .

2b rue de la gare Walbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 45 84 91 ecoledemusique.echoduhohnack@gmail.com

English :

The Harmonie Echo du Hohnack welcomes you to the village hall for its annual concert.

L’événement Concert de l’Harmonie Echo du Hohnack Walbach a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Colmar