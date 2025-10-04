Concert de l’harmonie La lyre aixoise Les Milles Aix-en-Provence

Concert de l’harmonie La lyre aixoise Les Milles Aix-en-Provence samedi 4 octobre 2025.

Concert de l’harmonie La lyre aixoise

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 18h30. Les Milles Espace Les Vignerons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-04 18:30:00

2025-10-04

La Lyre Aixoise organise un concert à l’espace Les Vignerons aux Milles.

Sous la direction de Marie Bultot, l’orchestre composé d’une quarantaine de musiciens vous proposera un concert d’environ 1h30, avec un répertoire très varié œuvres écrites ou arrangées pour orchestre d’harmonie, musiques de films, jazz, musique latino-américaines, variété… .

Les Milles Espace Les Vignerons Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Lyre Aixoise organizes a concert at the Espace Les Vignerons in Les Milles.

German :

Die Lyre Aixoise organisiert ein Konzert im Espace Les Vignerons in Les Milles.

Italiano :

La Lyre Aixoise organizza un concerto all’Espace Les Vignerons di Les Milles.

Espanol :

La Lyre Aixoise organiza un concierto en el Espace Les Vignerons de Les Milles.

