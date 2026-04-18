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concert de l’harmonie Montfortoise place de l’église Montfort-en-Chalosse

concert de l’harmonie Montfortoise place de l’église Montfort-en-Chalosse samedi 18 avril 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Eglise

Ville : 40380 Montfort-en-Chalosse

Département : Landes

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

concert de l’harmonie Montfortoise

place de l’église Eglise Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Concert de l’harmonie Montfortoise
Concert de l’harmonie Montfortoise –   .

place de l’église Eglise Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 063108073  bigu@wanadoo.fr

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English : concert de l’harmonie Montfortoise

Concert by the Montfort brass band

L’événement concert de l’harmonie Montfortoise Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Terres de Chalosse