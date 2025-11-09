Concert de l’Harmonie Municipale ça va jazzer Pontarlier
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 18:30:00
2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11
Organisé par l’Harmonie Municipale de Pontarlier.
Un panorama de quelques époques de l’histoire du jazz mis en musique par l’Harmonie Municipale, les Vieux de l’Hop et Houdini Jazz Band, formations satellites de l’Harmonie. Rag time, dixieland, blues (avec Eric Santato),jazz sud américain et jazz moderne sont au programme de ces 3 concerts
Entrée libre, sous réserve de l’obtention d’un billet, à retirer à L’Office de Tourisme de Pontarlier. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 13 48 86 harmonie.de.pontarlier@gmail.com
L’événement Concert de l’Harmonie Municipale ça va jazzer Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS