Concert de l’Harmonie Municipale ça va jazzer Pontarlier

Concert de l'Harmonie Municipale ça va jazzer

Espace Pourny Pontarlier Doubs

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11

Organisé par l’Harmonie Municipale de Pontarlier.

Un panorama de quelques époques de l’histoire du jazz mis en musique par l’Harmonie Municipale, les Vieux de l’Hop et Houdini Jazz Band, formations satellites de l’Harmonie. Rag time, dixieland, blues (avec Eric Santato),jazz sud américain et jazz moderne sont au programme de ces 3 concerts

Entrée libre, sous réserve de l’obtention d’un billet, à retirer à L’Office de Tourisme de Pontarlier. .

Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 13 48 86 harmonie.de.pontarlier@gmail.com

