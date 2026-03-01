Concert de l’Harmonie Municipale Espace Pierre Dac Châlons-en-Champagne

Concert de l’Harmonie Municipale

Espace Pierre Dac 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Gratuit

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-15

Tout public

Concert de l’Harmonie municipale de Châlons-en-Champagne avec la participation du Big Band du CRC de Châlons-en-Champagne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Espace Pierre Dac 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 10 65

