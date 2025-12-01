Concert de l’Harmonie Municipale d’Evron Centre social le Trait d’Union Évron
Concert de l’Harmonie Municipale d’Evron Centre social le Trait d’Union Évron samedi 13 décembre 2025.
Concert de l’Harmonie Municipale d’Evron
Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron Mayenne
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le concert entre dans un projet porté par le Pôle Culturel autour de Yann Cléry. Celui-ci a composé l’ensemble des morceaux qui seront joués par les musiciens de l’Harmonie. Ses influences internationales sont présentes dans ses compositions: Moyen-Orient, Afrique, Amérique Latine…
Concert gratuit sur réservation. .
Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr
