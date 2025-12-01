Concert de l’Harmonie Municipale d’Evron Centre social le Trait d’Union Évron

Concert de l’Harmonie Municipale d’Evron

Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le concert entre dans un projet porté par le Pôle Culturel autour de Yann Cléry. Celui-ci a composé l’ensemble des morceaux qui seront joués par les musiciens de l’Harmonie. Ses influences internationales sont présentes dans ses compositions: Moyen-Orient, Afrique, Amérique Latine…

Concert gratuit sur réservation. .

Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

L’événement Concert de l’Harmonie Municipale d’Evron Évron a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons