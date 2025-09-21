Concert de l’harmonie municipale Hôtel du Conseil départemental de la Marne Châlons-en-Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’harmonie joue un programme original et varié, avec des pièces spécialement écrites pour orchestre d’harmonie, alliant musique classique, musique de film et musique actuelle.

À l’honneur cette année : Johann Strauss, un best of d’Henry Mancini, Apollo 11, Libertango de Piazzolla, Soul Bossa Nova de Quincy Jones…

Hôtel du Conseil départemental de la Marne 2 bis rue de Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est L’Hôtel du Conseil départemental de la Marne abritait autrefois le couvent Sainte-Marie, qui accueillait les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, fondée par Pierre Fourier.

La construction débuta en 1631 sur des plans de l’architecte Pacquotte, et le bâtiment fut agrandi selon les plans de Robert de Cotte, avec une chapelle, de nouveaux bâtiments et un grand portail. En 1792, après les confiscations révolutionnaires, il fut successivement transformé en caserne, puis en magasin à blé, en usine à coton entre 1806 et 1826, et devint enfin le Grand Séminaire en 1827.

En 1903, il connut une phase d’abandon et deux ailes furent détruites. Le commissariat de police l’occupa de 1942 à 1991, puis le Conseil départemental à partir de 1995.

Sa façade principale fut construite en appareil simple en calcaire, dite pierre de Savonnières. À l’étage, les façades comportent des motifs composés d’une alternance de brique et de craie.

L’ancien couvent Sainte-Marie est protégé au titre des monuments historiques depuis 1943.

© Harmonie Municipale