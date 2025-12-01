CONCERT DE L’HARMONIE Nort-sur-Erdre
CONCERT DE L’HARMONIE Nort-sur-Erdre dimanche 14 décembre 2025.
CONCERT DE L’HARMONIE
Salle des Loisirs Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-12-14 15:00:00
Concert de l’harmonie Saint Michel
Le concert de fin d’année de l’Harmonie Saint Michel .
Salle des Loisirs Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 29 59 50 harmoniesaintmichel@laposte.net
English :
Concert of the Saint Michel band
