Concert de l’Harmonie Auditorium Plérin

Concert de l’Harmonie

Auditorium 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-19 18:30:00

fin : 2026-01-19 19:30:00

2026-01-19

L’harmonie pour les grands et les petits.

Rencontre de l’Orchestre junior et de l’Harmonie qui joueront de concert !

Direction Mélanie Moret .

Auditorium 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00

