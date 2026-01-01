Concert de l’Harmonie Auditorium Plérin
Concert de l’Harmonie Auditorium Plérin lundi 19 janvier 2026.
Concert de l’Harmonie
Auditorium 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 18:30:00
fin : 2026-01-19 19:30:00
Date(s) :
2026-01-19
L’harmonie pour les grands et les petits.
Rencontre de l’Orchestre junior et de l’Harmonie qui joueront de concert !
Direction Mélanie Moret .
Auditorium 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de l’Harmonie Plérin a été mis à jour le 2026-01-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme