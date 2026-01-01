Concert de l’Harmonie Saint-Michel Salle Polyvalente Teillé

Concert de l’Harmonie Saint-Michel

Salle Polyvalente 97 Rue du Clos Olivier Teillé Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

En partenariat avec l’Harmonie Saint-Michel de Nort-sur-Erdre, la Municipalité de Teillé invite le public au concert le samedi 24 janvier 2026 à 18H30 à la Salle Polyvalente.

Les 30 musiciens de l’Harmonie Saint-Michel nous enchanteront avec leur répertoire de comédies musicales, musiques de film et d’animation, variétés…

Le concert est offert, sans réservation

Horaires 18H30 à 20H30 avec entracte

Buvette tenue par l’Amicale Laïque de Teillé

L’Harmonie Saint-Michel basée à Nort-sur-Erdre regroupe un ensemble d’instruments cuivre, bois et percussions.

L’association a fêté ses 140 ans l’année dernière et est composée d’une quarantaine de musiciens amateurs qui sont au rendez-vous chaque semaine de septembre à juin afin de partager leur passion de la musique. .

Salle Polyvalente 97 Rue du Clos Olivier Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 23 15

English :

In partnership with the Harmonie Saint-Michel de Nort-sur-Erdre, the Municipality of Teillé invites the public to a concert on Saturday January 24, 2026 at 6:30 pm at the Salle Polyvalente.

