Concert de l’harmonie – Salle des fêtes Sarriac-Bigorre, 24 mai 2025 20:30, Sarriac-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

L’Harmonie de l’Indépendante de Vic en Bigorre vous propose un concert pour la fête des mères !

Venez passer une soirée en famille aux sons de l’harmonie.

Direction Régis Fourcade.

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE

Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 43 54 24 harmonievic65@gmail.com

English :

The Harmonie de l’Indépendante de Vic en Bigorre offers a concert for Mother’s Day!

Come and spend an evening with your family to the sounds of the band.

Conducted by Régis Fourcade.

German :

Die Harmonie de l’Indépendante aus Vic en Bigorre bietet Ihnen ein Konzert zum Muttertag an!

Verbringen Sie einen Abend mit der Familie zu den Klängen der Harmonie.

Leitung: Régis Fourcade.

Italiano :

L’Harmonie de l’Indépendante de Vic en Bigorre organizza un concerto per la Festa della Mamma!

Venite a trascorrere una serata in famiglia al suono della banda.

Diretto da Régis Fourcade.

Espanol :

La Harmonie de l’Indépendante de Vic en Bigorre organiza un concierto para el Día de la Madre

Venga a pasar una velada en familia al son de la banda.

Dirigida por Régis Fourcade.

