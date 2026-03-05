Concert de l’Harmonie Sortilège Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Concert de l’Harmonie Sortilège

Place Denfert Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Ce printemps, l’Harmonie Sortilège se rassemble à nouveau pour travailler à Saint-Maixent-l’École.

Deux concerts à libre participation clôtureront cette session rendez-vous le 28 mars à la la salle des

fêtes de Saint-Hilaire-la-Palud, avant de rejoindre notre salle de résidence habituelle, l’Espace Agapit

de Saint-Maixent-l’École le 29 mars.

Ces concerts seront dirigés par Benjamin Paris.

Le programme du concert

– Four excerpts from Gayaneh A. Khatchaturian, arr. W. Van Der Beek

– Utopia J. Dufort

– Cumbre Alta O. Navarro

– Highlights from Riverdance B. Wheelan, arr. J. de Meij

– Rabbi Jacob V. Cosma

Pour plus d’informations, contactez l’orchestre par mail harmonie.sortilege@gmail.com

Ou visitez notre site internet www.associationsortilege.com .

harmonie.sortilege@gmail.com

