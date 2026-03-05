Concert de l’Harmonie Sortilège Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École
Concert de l’Harmonie Sortilège Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École dimanche 29 mars 2026.
Concert de l’Harmonie Sortilège
Place Denfert Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Ce printemps, l’Harmonie Sortilège se rassemble à nouveau pour travailler à Saint-Maixent-l’École.
Deux concerts à libre participation clôtureront cette session rendez-vous le 28 mars à la la salle des
fêtes de Saint-Hilaire-la-Palud, avant de rejoindre notre salle de résidence habituelle, l’Espace Agapit
de Saint-Maixent-l’École le 29 mars.
Ces concerts seront dirigés par Benjamin Paris.
Le programme du concert
– Four excerpts from Gayaneh A. Khatchaturian, arr. W. Van Der Beek
– Utopia J. Dufort
– Cumbre Alta O. Navarro
– Highlights from Riverdance B. Wheelan, arr. J. de Meij
– Rabbi Jacob V. Cosma
Pour plus d’informations, contactez l’orchestre par mail harmonie.sortilege@gmail.com
Ou visitez notre site internet www.associationsortilege.com .
Place Denfert Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 84 34 53 harmonie.sortilege@gmail.com
