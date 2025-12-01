Concert de l’Hexaler Brasserie Motueka Brives-Charensac

Concert de l’Hexaler

Brasserie Motueka 8 Route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

25€ avec CD

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Plongez dans l’univers hip-hop de L’Hexaler ce vendredi 12 décembre à la Brasserie Motueka au Puy-en-Velay. Un concert intimiste, places limitées, ambiance garantie ! Billetterie sur place et en ligne. Food-truck sur place.

Brasserie Motueka 8 Route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 86 84 62

English :

Immerse yourself in the hip-hop universe of L?Hexaler this Friday, December 12 at Brasserie Motueka in Le Puy-en-Velay. An intimate concert, limited seating, guaranteed atmosphere! Tickets available on site and online. Food-truck on site.

German :

Tauchen Sie am Freitag, den 12. Dezember, in der Brasserie Motueka in Le Puy-en-Velay in die Hip-Hop-Welt von L?Hexaler ein. Ein intimes Konzert, begrenzte Plätze, garantierte Stimmung! Tickets vor Ort und online. Foodtruck vor Ort.

Italiano :

Tuffatevi nel mondo hip-hop di L?Hexaler venerdì 12 dicembre alla Brasserie Motueka di Le Puy-en-Velay. Concerto intimo, posti limitati, atmosfera garantita! Biglietti disponibili in loco e online. Food-truck sul posto.

Espanol :

Sumérjase en el universo hip-hop de L’Hexaler este viernes 12 de diciembre en la Brasserie Motueka de Le Puy-en-Velay. Un concierto íntimo, con aforo limitado y un ambiente garantizado Entradas disponibles en el local y en línea. Food-truck in situ.

L’événement Concert de l’Hexaler Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay