Concert de l’hiver Aspach-Michelbach

Concert de l’hiver

Rue de l’Eglise Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le Panik orchestra est heureux de vous inviter à son concert réalisé en commun avec la Musique Sainte Cécile de Guewenheim. Venez partager un moment convivial avec des mélomanes passionnés. Un programme riche et varié vous attend ! .

Rue de l’Eglise Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 51 59 85 pko.secretariat@gmail.com

English :

The Panik orchestra is delighted to invite you to its joint concert with the Musique Sainte Cécile de Guewenheim. Come and share a convivial moment with passionate music lovers.

