Concert de l’Hivernale

Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Avant de prendre le départ, vibrez au rythme de l’Hivernale une soirée concert pour lancer le week-end des Templiers en musique !

Venez vous réchauffer lors d’un mini-concert . Un service de restauration et une buvette seront sur place.

Alors, qui sera de la partie ? .

Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

English :

Before you set off, you’ll be treated to the rhythm of the Hivernale: an evening concert to kick off the Templiers weekend with music!

L’événement Concert de l’Hivernale Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)