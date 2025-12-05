Concert de l’Hivernale Roquefort-sur-Soulzon
Concert de l’Hivernale Roquefort-sur-Soulzon vendredi 5 décembre 2025.
Concert de l’Hivernale
Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon Aveyron
Entrée gratuite
Avant de prendre le départ, vibrez au rythme de l’Hivernale une soirée concert pour lancer le week-end des Templiers en musique !
Venez vous réchauffer lors d’un mini-concert . Un service de restauration et une buvette seront sur place.
Alors, qui sera de la partie ? .
Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie
English :
Before you set off, you’ll be treated to the rhythm of the Hivernale: an evening concert to kick off the Templiers weekend with music!
