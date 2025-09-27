Concert de l’homme à l’harmonica Temple protestant Aubagne
Concert de l’homme à l’harmonica Temple protestant Aubagne dimanche 19 avril 2026.
Concert de l’homme à l’harmonica
Dimanche 19 avril 2026 de 16h30 à 18h15.
ENTREE GRATUITE. Temple protestant 620 avenue Gabriel Péri Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:30:00
fin : 2026-04-19 18:15:00
Date(s) :
2026-04-19
Véritable virtuose, l’harmoniciste Daniel Antiquario interprètera les musiques des pays de l’Est. Ne manquez pas ce moment musical enivrant.
Daniel Antiquario appelé l’homme à harmonica, jouera et chantera les musiques des pays de l’Est lors de ce concert exceptionnel au répertoire très varié.
Une vraie découverte et un voyage culturel vous attendent. .
Temple protestant 620 avenue Gabriel Péri Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 49 48 41 cathella2014@gmail.com
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English :
A true virtuoso, harmonica player Daniel Antiquario will perform music from Eastern Europe. Don’t miss this intoxicating musical experience.
L’événement Concert de l’homme à l’harmonica Aubagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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