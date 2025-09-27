Concert de l’homme à l’harmonica Temple protestant Aubagne

Concert de l’homme à l’harmonica

Dimanche 19 avril 2026 de 16h30 à 18h15.

ENTREE GRATUITE. Temple protestant 620 avenue Gabriel Péri Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19 18:15:00

Date(s) :

2026-04-19

Véritable virtuose, l’harmoniciste Daniel Antiquario interprètera les musiques des pays de l’Est. Ne manquez pas ce moment musical enivrant.

Daniel Antiquario appelé l’homme à harmonica, jouera et chantera les musiques des pays de l’Est lors de ce concert exceptionnel au répertoire très varié.

Une vraie découverte et un voyage culturel vous attendent. .

Temple protestant 620 avenue Gabriel Péri Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 49 48 41 cathella2014@gmail.com

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English :

A true virtuoso, harmonica player Daniel Antiquario will perform music from Eastern Europe. Don’t miss this intoxicating musical experience.

L’événement Concert de l’homme à l’harmonica Aubagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile