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Concert | De l’humain à la machine Des sons et de la danse Aurseulles

Concert | De l’humain à la machine Des sons et de la danse Aurseulles vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 24 Rue de la Croix des Landes

Ville : 14240 Aurseulles

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Aurseulles

Concert | De l’humain à la machine Des sons et de la danse

24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

Soirée Des sons et de la danse Avec Jean-Philippe Gross | Dispositif électro-acoustique & feedback Pauline Weidmann Nuit de noces (co-prod Chorège CDCN) | Voix, danse & bandes magnétiques
Soirée Des sons et de la danse Avec Jean-Philippe Gross | Dispositif électro-acoustique & feedback Pauline Weidmann Nuit de noces (co-prod Chorège CDCN) | Voix, danse & bandes magnétiques

Une soirée aux multiples facettes au DOC

Soirée précédée par un DOCLAB, une rencontre à mi-chemin entre l’atelier et le laboratoire avec Pauline Weidmann, qui présentera Nuit de noces le lendemain !
DOCLAB | Vendredi 29 mai à 20H ShaDOC Café   .

24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles 14240 Calvados Normandie +33 2 31 96 61 45  mediation@le-doc.fr

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English : Concert | De l’humain à la machine Des sons et de la danse

Soirée Des sons et de la danse With Jean-Philippe Gross | Electroacoustic device & feedback Pauline Weidmann Nuit de noces (co-prod Chorège CDCN) | Voice, dance & tape

L’événement Concert | De l’humain à la machine Des sons et de la danse Aurseulles a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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