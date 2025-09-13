Concert de l’IESM Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Concert de l’IESM Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence samedi 13 septembre 2025.

Concert de l’IESM

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 20h. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Venez découvrir ces jeunes talents et laissez-vous transporter par leurs analyses et leurs interprétations autour des collections du musée.

Afin de proposer un dialogue entre les arts et vivre l’expérience de la peinture sous un angle inédit, le musée Granet s’associe avec l’IESM Europe et Méditerranée, Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique, habilité par le ministère de la Culture à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique. Créé à Aubagne en 1992, l’IESM est installé depuis 2013 à Aix-en-Provence et forme des artistes pédagogues en les préparant au métier de professeur de musique. .

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 60 43 40 protocole@iesm.fr

English :

Come and discover these young talents, and let themselves be transported by their analyses and interpretations of the museum’s collections.

German :

Entdecken Sie diese jungen Talente und lassen Sie sich von ihren Analysen und Interpretationen rund um die Sammlungen des Museums mitreißen.

Italiano :

Venite a scoprire questi giovani talenti e lasciatevi trasportare dalle loro analisi e interpretazioni delle collezioni del museo.

Espanol :

Venga a descubrir a estos jóvenes talentos y déjese llevar por sus análisis e interpretaciones de las colecciones del museo.

