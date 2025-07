Concert de Lindbergh Blues Sainte-Mère-Église

Concert de Lindbergh Blues Sainte-Mère-Église jeudi 14 août 2025.

Concert de Lindbergh Blues

Brasserie artisanale Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2025-08-14 19:30:00

2025-08-14

Groupe de blues-rock formé en 1997 et influencé par les grands noms des années 60 et 70.

Brasserie artisanale Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

English : Concert de Lindbergh Blues

Blues-rock band formed in 1997, influenced by the great names of the 60s and 70s.

German :

1997 gegründete Blues-Rock-Band, die von den großen Namen der 60er und 70er Jahre beeinflusst wurde.

Italiano :

Gruppo blues-rock formatosi nel 1997 e influenzato dai grandi nomi degli anni ’60 e ’70.

Espanol :

Banda de blues-rock formada en 1997 e influida por los grandes nombres de los años 60 y 70.

