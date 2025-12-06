Concert de l’Indépendante place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Concert de l’Indépendante

place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

1ère partie assurée par le conservatoire

.

place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 57 13 59

English :

1st part performed by the conservatory

German :

1. Teil wird vom Konservatorium übernommen

Italiano :

1a parte fornita dalla serra

Espanol :

1ª parte proporcionada por el invernadero

L’événement Concert de l’Indépendante Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations