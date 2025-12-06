Concert de l’Indépendante place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Concert de l’Indépendante place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 6 décembre 2025.
Concert de l’Indépendante
place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
1ère partie assurée par le conservatoire
place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
1st part performed by the conservatory
German :
1. Teil wird vom Konservatorium übernommen
Italiano :
1a parte fornita dalla serra
Espanol :
1ª parte proporcionada por el invernadero
