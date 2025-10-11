Concert de Line Azul Café de la Forge Guillac

Concert de Line Azul Café de la Forge Guillac samedi 11 octobre 2025.

Concert de Line Azul

Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Chanteuse solaire, Line Azul vous transporte dans un spectacle 100% créations originales. Entre improvisations, chansons à textes et musique d’Amérique latine, venez vivre un moment plein d’humour, de poésie et de bonne humeur. A 20h30. .

Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Line Azul Guillac a été mis à jour le 2025-10-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande