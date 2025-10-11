Concert de Line Azul Café de la Forge Guillac
Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Chanteuse solaire, Line Azul vous transporte dans un spectacle 100% créations originales. Entre improvisations, chansons à textes et musique d’Amérique latine, venez vivre un moment plein d’humour, de poésie et de bonne humeur. A 20h30. .
Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne
